Fir de Premier war seng Mamm déi héchst Autoritéit an der Famill.

D'Charlotte Johnson Wahl ass de Medien no am Alter vu 79 Joer gestuerwen, dat friddlech an ouni weider Virwarnung an engem Spidol zu London. Seng Mamm hätt dem Premier bäibruecht, un déi selwecht Wäert bei all Mënsch ze gleewen.

Seng Mamm gouf 1942 gebuer a war eng respektéiert Kënschtlerin. Am Alter vu 40 Joer war bei der Fra Parkinson diagnostizéiert ginn.

Ganz vill Politiker hunn dann och schonn Condoleancen un de Premier geschéckt, dorënner och den Oppositiounschef Keir Starmer.