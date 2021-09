De Mann, deen dausende Leit virun de Vëlkermorden 1994 am "Hotel des Mille Collines" zu Ruanda verstoppt a gerett huet, sëtzt zanter engem Joer am Prisong.

Duerch de Film "Hotel Ruanda" sinn dem Paul Rusesabagina seng "Heldendoten" weltberüümt ginn, bei deenen hien 1.200 Mënschen a sengem Hotel virun engem sécheren Doud gerett huet. Elo sëtzt hien a senger Heemecht am Prisong, well d'Justiz hie fir een Terrorist hält. Seng Affekotin Kate Gibson huet bal keng Hoffnunge méi.

Dem Rusesabagina seng Duechter Carine Kanimba erënnert sech nach dorun, wéi hire Papp de 27. August d'lescht Joer ouni eng Spuer verschwonnen ass. Nodeems hien zu San Antonio am Texas ofgereest ass, war hien net wéi geplangt am ostafrikanesche Burundi ukomm. Wéi sech méi spéit erwisen huet, wier de Rusesabagina, nodeems hien zu Dubai ëmgeklomme war, géint säi Wëllen op Kigali geflu ginn. Der Affekotin no wier hire Client Affer vun enger sougenannter "rendition". Dëst ass eng Form vun Entféierung oder Ausliwwerung vun enger Persoun, vun engem Staat an een aneren, ouni juristesch Grondlag.

Véier Deeg laang hat keen eppes vum Paul Rusesabagina héieren, bis den Nationalheld mat Handschellen an der ruandescher Tëlee ze gesi war. Am Ganze ginn et néng Accusatioune géint hien. Dorënner Mord, arméierten Iwwerfall an d'Finanzéierung vun terroristeschen Aktivitéiten. Déi ruandesch Justiz fuerdert eng liewenslaang Prisongsstrof.

D'Europaparlament an US-Deputéierter hunn d'Aart a Weis, wéi de Rusesabagina festgeholl gi war, hefteg kritiséiert. Ma de ruandesche President Paul Kagame weist all Kritik vu sech. D'Affekotin Kate Gibson erwaart den 20. September een Urteel mat enger laanger Prisongsstrof.

Fir dëse Fall fuerdert déi däitsch Europadeputéiert Katrin Langensiepen Konsequenze vun der Europäescher Kommissioun. Ruanda huet tëscht 2014 an 2020 460 Milliounen Euro vun der EU krut. Et soll een "méi genau kucken" an d'Ausdeele vu weidere Suen dovun ofhängeg maachen, ob sech d'Land u rechtsstaatlech Grondsätz hält.