Virun zwee Méint gouf se ugekënnegt, elo ass se a Kraaft: D'Impfflicht. Allerdéngs geet aktuell nach déi éischt Dosis duer.

A Frankräich gëllt zanter e Mëttwoch eng Corona-Impfflicht fir Fleegepersonal an d'Pompjeeën. Ronn 2,7 Millioune Mataarbechter a Klinicken, Alters- a Fleegeheemer a bei de Rettungsdéngschter mussen elo mindestens déi éischt Impfdosis kritt hunn. Vum 15. Oktober u gëllt dann déi duebel Impfung fir all Mataarbechter an deene Secteuren. Wie sech net dorun hält, soll vum Déngscht suspendéiert ginn a säi Gehalt gëtt ausgesat.

Dee facto sollt et awer an den allerwéinegste Fäll esou wäit kommen. An den Altersheemer si schonn ronn 90 Prozent vum Personal geimpft. An de privaten Altersheemer gëtt domat gerechent, datt sech bis zu zwee Prozent vun de Mataarbechter net wëllen impfe loossen. Do kéinten deemno ronn 3.000 Aarbechtskontrakter suspendéiert ginn. An de Klinicke krute ronn 88 Prozent déi éischt Impfdosis. Och hei ginn d'Autoritéiten ee bis zwee Prozent Impfgéigner aus.

De franséische Präsident Emmanuel Macron hat d'Impfflicht virun zwee Méint ugekënnegt. De Gesondheetsminister Olivier Véran huet betount, datt Doktersattesten, déi Betraffener vun der Impfflicht befreien, iwwerpréift solle ginn.

Zéngdausende Mënsche sinn an de vergaangene Wochen a Frankräich géint d'Reegelung op d'Strooss gaangen. An de vergaangene Wochen hunn hir Zuelen allerdéngs ofgeholl. Zu enger Demonstratioun virum Gesondheetsministère, zu deem d'Gewerkschaft CGT opgeruff hat, waren d'lescht Woch just e puer honnert Leit komm.

An Ëmfroen hu bis zu dräi Véierel vun de Befroten uginn, d'Impfflicht an de Secteure vun der Gesondheet, der Fleeg a bei de Pompjeeën ze ënnerstëtzen. Insgesamt si bis elo ronn 70 Prozent vun der franséischer Bevëlkerung geimpft.