Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, s’est rendu à Amman pour une visite de travail les 14 et 15 septembre 2021. La visite s’inscrit dans le contexte du soutien de l’Action humanitaire luxembourgeoise à différentes agences onusiennes et ONG actives en Jordanie dans le domaine de l’aide aux réfugiés, notamment l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), les ONG CARE et Norwegian Refugee Council. Les réfugiés, principalement venus de Syrie, d’Iraq et des Territoires Palestiniens Occupés, représentent 36% de la population de Jordanie. Le déplacement a été l’occasion de visiter une école et un centre de santé au “New Amman Camp” pour réfugiés palestiniens, ainsi que de signer un nouveau cadre de partenariat stratégique avec UNWRA, représentée par son Commissaire-Général, Philippe Lazzarini. Le nouveau partenariat est doté d’une enveloppe de 12,3 millions d’euros, pour une période de 3 années (2022-2024). Franz Fayot a souligné que l’UNRWA est un partenaire important du Luxembourg au Moyen-Orient: “Je me réjouis de renforcer le soutien continu de l’Action humanitaire luxembourgeoise au travail crucial qu’UNWRA accomplit dans le domaine de la protection des droits des réfugiés palestiniens.” La délégation s’est en outre rendue dans le camp de réfugiés à Azraq, géré par le UNHCR, et y a visité un supermarché opéré par le PAM qui utilise la technologie blockchain pour les transactions, ainsi que des projets communautaires des ONG CARE et Norwegian Refugee Council. Le ministre a par ailleurs rencontré son homologue, Nasser Shraideh, ministre de la Planification et de la Coopération internationale de Jordanie.