Den Abu Al-Sahrawi wier vun der franséischer Arméi neutraliséiert ginn, esou heescht et vum President Macron.

Dës Missioun wier e grousse Succès an der Lutte géint den Terror, huet et aus dem Élysee geheescht. Den Al-Sahrawi wier bei enger Attack vun de franséischen "Barkhane"-Truppen eliminéiert ginn. Dës kämpfe jo schonn zanter méi laanger Zäit géit d'Dschihadisten am Sahel.

Den Al-Sahrawi stécht hannert enger ganzer Rei Attentater op Zivilisten an dem Mord u 6 Fransousen déi fir humanitär Zwecker an der Regioun geschafft hunn. Weider stoung hien och ganz uewen op der Lëscht vun den Amerikaner, déi e Kappgeld vu 5 Milliounen Dollar op hien ausgesat hunn, well hien och fir eng Attack op US-Truppen 2017 am Niger responsabel gemaach gëtt. Hie gëllt als Grënner vun der ISGS (Islamic State in the Greater Sahara), déi der Al-Quaida nosteet, an terroriséiert zanterhier ëmmer nees Leit am Mali, Niger a Burkina Faso.

Déi franséisch Arméi huet an de leschte Méint scho méi héichrangeg Membere vun der ISGS neutraliséiert. D'Truppen aus eisem Nopeschland operéiere schonn zanter iwwer 8 Joer an der Regioun, dat esouwuel a Géigen-Terrorismus-Asätz wéi awer och am Support vun de lokalen Truppen.

2012 ware Regiounen am Norde vum Mali an d'Hänn vun den Terroriste gefall an duerch den Asaz vun de franséischen Truppe konnte si nees aus de Stied verbannt ginn.