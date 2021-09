Hacker hunn zu Paräis, d'Donnéeë vun 1,4 Milliounen Covid-Tester geklaut: Nimm, Matricule an Testresultater vun de Leit.

Attackéiert gouf dee Beräich, wou d'Laboratoiren d'Donnéeë un Krankekeesen an d'Gesondheetsautoritéite weiderginn, fir de Kontakttracing ze maachen. Betraff sinn haaptsächlech Leit, déi elo am Summer am Groussraum vu Paräis op de Coronavirus getest goufen.

D'Autoritéiten hunn awer verséchert, datt de landeswäite System net vun dëser Attack betraff wier. Et wier wuel e Schwaachpunkt am Paräisser System gewiescht, deen d'Ugrëffer ausgenotzt hunn. D'Ermëttlunge lafen.