Fir déi éischte Kéier si véier Touriste ganz eleng mat enger Rakéit vu Space X, der Entreprise vum Tesla-Grënner Elon Musk, an de Weltall gestart.

Den Depart war an der Nuecht um 1:02 Auer eiser Zäit um Kennedy Space Center a Florida. U Bord vun "Inspiration 4" ass kee professionellen Astronaut. D'Kapsel flitt ganz eleng a si soll mat de Leit u Bord 3 Deeg op Orbit bleiwen, dat op enger Héicht vu ronn 575 Kilometer, wat méi niddreg ass, wéi d'ISS flitt.

Op dësen Trip goufen déi véier Raumfuerer 6 Méint laang virbereet, Astronauten trainéieren u sech op d'mannst 2 Joer, éier si an de Weltall geschoss ginn. An hirem Training hu si ënner anerem geléiert, déi staark Gravitatiounskraaft auszehalen a si goufen och op d'Schwiewe preparéiert. Obwuel de Fluch komplett automatiséiert soll oflafen, krute si och bäibruecht, wat si an engem Noutfall maache mussen.

Zil vun der Missioun ass et, fir erauszefannen, ob och Leit ouni jorelaange professionellen Training kënnen an d'All fléien. Anescht zu de rezente Flich, wou de Richard Branson vu Virgin an den Jeff Bezos vun Amazon an d'All geflu war, dauert dëse Fluch net just e puer Minutten, mä effektiv 3 Deeg.

Fir Space X ass et elo déi véierte Missioun mat Leit u Bord. Bis ewell hat d'Entreprise vum Elon Musk jo schonn 10 Astronaute fir d'Nasa op d'ISS bruecht