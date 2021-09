E Mëttwoch koum et un der Küst am Groussraum vu Montpellier zu Accidenter. 9 Mënsche si beim Schwamme vun héije Wellen iwwerrascht ginn.

Zu den Accidenter koum et un der Küst tëscht Montpellier a Béziers an aneren Uertschafte wéi La Grande-Motte, Agde a Cassis. Frankräich gouf virdru vun Onwiederen an Héichwaasser getraff. Zäitweis ass esou vill Reen bannent 3 Stonnen erofkomm wéi duerchschnëttlech an 2 Méint. Dowéinst war d'Schwammen och plazeweis verbueden.

Um Enn vun der Summersaison lackele waarm Temperature vun iwwer 20 Grad Mënschen un d'Mëttelmier. Ma dacks ass et nomëttes net méi méiglech, schwammen ze goen, well d'Wieder ëmschléit. En anere Problem besteet doran, dass vill Plagen elo net méi stänneg vu Rettungsschwëmmer iwwerwaacht sinn.