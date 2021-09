E Mëttwoch den Owend gouf d'Synagog vun Hagen ofgespaart a 4 verdächteg Leit verhaft.

Ausgaangen ass dat vun Informatiounen, déi d'Police vun engem auslännesche Geheimdéngscht krut. Deemno soll ee 16 Joer jonke Mann an engem Chat mat engem Kolleeg iwwert en Uschlag an der Synagog geschriwwen hunn. An der Wunneng hunn d'Beamten nieft dem jonke Verdächtegen och nach 3 aner Leit ugetraff, déi och verhaft goufen. Et soll sech dobäi em d'Bridder an de Papp vum Jugendlechen handelen. Dem Inneminister vun NRW, Herbert Raul, no, hätt eng reell Gefor fir eng extremistesch Attack bestanen, déi wier awer duerch d'Police eliminéiert ginn.

Den Uschlag soll am Kader vum Ufank vum Jom-Kippur-Fest geplangt gewiescht sinn, dem héchste jiddesche Feierdag. Scho virun zwee Joer gouf et wärend deem Fest een Terrorismusakt, bäi deem eng Fra an ee Mann gestuerwen an zwou weider Persoune blesséiert goufen.