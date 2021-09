Een Dag nodeems d'Impfflicht fir Fleege- a Rettungspersonal a Kraaft getrueden ass, si ronn 3.000 Net-Geimpfter vum Déngscht fräigestallt ginn.

Donieft hunn eng Dose Mataarbechter gekënnegt. "Vill vun hinne wëlle sech awer elo gären impfe loossen, well se mierken, datt et d'Impfflicht wierklech gëtt", esou de Gesondheetsminister Olivier Véran en Donneschdeg.

Am Ganze wieren 2,7 Millioune Mënsche vun der Impfflicht betraff. Dorënner Personal aus Spideeler, Fleegeheimer a Rettungsdéngschter. Dës mussen zanter e Mëttwoch op d'mannst ee Mol oder vu Mëtt Oktober un duebel geimpft sinn. Ouni Impfung géif hire Vertrag suspendéiert an d'Paie net ausbezuelt ginn.

Informatioune vun der Noriichtenagence AFP no kéinten d'Zuelen nach méi héich sinn, wéi vum Véran genannt. Eleng a ronn 15 ëffentleche Klinicke wiere schonn 1.500 Mataarbechter vum Déngscht fräigestallt ginn.

Déi concernéiert Persoune wiere virun allem a Servicer beschäftegt, déi d'Spideeler an d'Rettungsdéngschter ënnerstëtzen. Ënnert dem medezinesche Personal wieren net vill Leit, déi net geimpft wieren, esou de Minister.

D'Situatioun a Frankräich hätt sech wéinst de massiven Impfungen an dem Respekt vum Sécherheetsofstand schonn "däitlech verbessert". Am Duerchschnëtt ginn et ronn 10.000 nei Fäll den Dag, wat 30 Prozent manner si wéi an der Woch virdrun. Och d'Zuel vun de Patienten op den Intensivstatioune géif erofgoen.