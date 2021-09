En Dënschdeg de Mëtteg huet eng Maschinn vun der amerikanescher Arméi eng Brochlandung an der Whiteman AirForce Base gemaach.

Wéi eng Spriecherin vum Air Force Global Strike Command matdeelt, wier et wärend dem Fluch zu Komplikatioune komm, duerch déi d'Landung an engem Feld inevitabel war. Ronderëm d'Basis goufe fir de Moment Restriktioune fir Flich a Kraaft gesat fir a séchere Verhältnisser de Fall ze ënnersichen. Blesséiert gouf duerch deen Tëschefall awer keen.

D'B-2 ass eng Zort Fliger, wéi e schonn zënter den 90er Joren am Asaz ass, an ongeféier eng Milliard US-Dollar pro Unitéit kascht. Si ka souwuel nuklear wéi och normal Waffen droen an ass am Irak, an Afghanistan, a Serbien an a Libyen zum Asaz komm.