Op senger Walkampftour war den SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz en Donneschdeg den Owend am Saarland ënnerwee.

Eng 200 Leit sinn op de "Kleiner Markt" zu Saarlouis komm, fir sech unzelauschteren, wat de Sozialdemokrat ze soen hätt. D'Fanny Kinsch war fir eis op der Plaz.

Olaf Scholz mécht Walkampf zu Saarlouis Rep: Fanny Kinsch

Kee Lockdown méi an d'Schoulen oploossen – mat deene Verspriechen huet den Olaf Scholz seng Ried opgemaach – a mam Opruff: Loosst Iech impfen.

"Überzeugt eure Freunde, eure Familie, den Stammtisch, den Sportverein, die Kollegen am Arbeitsplaz. Wenn wir alle zusammen noch viele überzeugen, dann retten wir ihre Gesundheit, tun etwas für sie, und sie tun etwas für ihre Liebsten."

Mat op der Bün ware 4 SPD-Bundestagskandidaten, dorënner den Ausseminister a gebiertege Saarlouiser Heiko Maas, deen d'Industrie an de Mëttelpunkt gestallt huet, nodeems dës Woch Dausende Leit fir d'Erhale vum Fordwierk zu Saarlouis demonstréiert hunn.

"Wir stehen hinter diesem Werk, wir haben dem Werk viel zu verdanken, das Geld, mit dem meine Ausbildung bezahlt wurde, das hat mein Vater bei Ford hier in Saarlouis verdient. Und deshalb weiß ich, aber auch viele andere, was wir euch schuldig sind und darauf könnt ihr euch verlassen."

D'Industrie misst an Däitschland bleiwen an nohalteg ginn, sot och den Olaf Scholz – an dofir misst een elo d'Produktioun vum Stroum aus erneierbaren Energien ukierpen - CDU/CSU hätten dat leider ze spéit erkannt.

"Vor 2 Jahren haben sie gesagt, wir brauchen nicht mehr Strom. Vor einem Jahr haben sie gesagt, wir brauchen nicht mehr Strom. Im Sommer haben sie gesagt wir brauchen nicht mehr Strom. Ja und dann in den Ferien des Parlaments, kam dann der Wirtschaftsminister, hatte die schwere Aufgabe, und nuschelte in die Mikrophone - ja doch, wir brauchen mehr Strom. Und das kann so nicht sein, und deshalb sag ich eine klare Aussage - eine weitere von der CDU/CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten."

Och de Lëtzebuerger Sozialist Alex Bodry huet den Olaf Scholz op der Plaz ënnerstëtzt.

"E léisst sech wierklech net aus dem Takt bréngen an en zitt seng Strategie, déi e vun Ufank un hat, fir eriwwerzekommen als kompetenten a besonnene Politiker, déi zitt e voll duerch, ouni sech ustiechen ze loosse vun Ëmfroresultater, déi ganz positiv fir hie sinn."

D'SPD géing spieren, datt se d'Wale gewanne kéint.