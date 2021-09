Zu Wien fänkt um Freideg en 1. Prozess un, ronderëm d’Ausbreede vum Virus am Wanter d’lescht Joer am éisträichesche Schi-Mekka vun Ischgl.

Eng Wittfra an hire Bouf hu Plainte géint den éisträichesche Staat gemaach, well hire Mann, respektiv Papp, sech bei der chaotescher Ausrees zu Ischgl am Mäerz 2020 soll ugestach hunn, an och un de Suitte gestuerwen wier.

Déi Hannerbliwwe froen 100.000€ Dedommagementer.

D’Urteel an där Affär kéint richtungsweisend sinn, well et honnerte vu weideren änleche Plainte gëtt.