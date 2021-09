Dat koum bei Ëmfro vun der Forschungsgruppe Wahlen an dem ZDF eraus. Verglach gouf d'Ëmfro vum 10. September.

Den Ëmfroe no géif d'SPD bei de Walen e Sonndeg an enger Woch mat 25 Prozent als stäerkste Partei aus de Walen erausgoen, dat 3 Prozent virun der Unioun. Déi Gréng wieren drëttstäerkste Kraaft mat 16 Prozent, hätten awer ee Prozent agebéisst. AfD an FDP kéime béid mat 11 Prozent hannendrun an déi Lénk géif et esou just iwwer déi 5-Prozent-Hürd paken, fir mat an de Bundestag ze kommen.

All déi aner Parteie géifen zesummen op 9 Prozent kommen, dat wier e Plus vun engem Prozent par Rapport vu virun enger Woch.