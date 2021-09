Domat gëtt e Schlussstréch ënnert ee jorelaange Sträit gezunn.

Wéi den däitschen Ëmweltministère matgedeelt huet, gouf elo d'Bundesgesellschaft fir Endlagerung (BGE) domat beoptraagt, dat fréiert Biergwierk zouzeschëdden. Trotz massive Protester gouf d'Méiglechkeet, d'Lager a Betrib ze huelen iwwer Joerzéngten diskutéiert. Schonn am September d'lescht Joer gouf beschloss, dass dës Alternativ endgülteg gestrach soll ginn. Grond waren Zweiwel dorunner, ob dës Plaz fir sou ee Lager iwwerhaapt kéint geholl ginn.

Schonn am Joer 2013 goufen d'Aarbechten an der aler Salzminn op en Enn gesat an no an no all déi net méi wichteg Konstruktiounen an Technik erausgeholl. Just nach déi wichtegst Elementer sollten do bleiwe, bis eng definitiv Entscheedung iwwert hir Zukunft gefall wier.

Dem Ëmwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth no wéilt een no der beschtméiglecher Plaz fir sou Pläng sichen. Elo si si awer zu der Konklusioun komm, dass Gorleben net dofir passe kann.