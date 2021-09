An Däitschland geet de Walkampf dës Woch an déi waarm Phas. D'Regierungsbildung kéint dës Kéier schwiereg ginn.

Déi lescht Woch virun de Bundestagswale kënnt et besonnesch drop un, déi Leit z'iwwerzeegen, déi sech bis elo nach net festgeluecht hunn. Där gëtt et vill, an ze Lescht ass d'Avance vun de Sozialdemokraten an de Sondagen och geschmolt.

Eent ass sécher: E Sonndeg den Owend kommen eng ganz Partie Faarwekonstellatiounen a Fro.

Méiglech Koalitiounen no de Bundestagswalen

Et ass eng Premiere an der Geschicht vun der Bundesrepublik. Eng alleréischte Kéier trëtt den aktuelle Chef am Kanzleramt net méi un. De 26. September geet d'Ära Merkel no 16 Joer op en Enn. No weidere 4 Joer Schwaarz-Rout, enger "grousser Koalitioun", wéi dat an Däitschland genannt gëtt, gëtt sech allgemeng eng schwiereg Regierungsformatioun an eng éischt Dräierkoalitioun op Bundesniveau erwaart. Mä och, wa Majoritéite reng rechneresch denkbar sinn, heescht dat nach laang net, datt d'Parteie sech inhaltlech eenege kënnen.

Dat war 2017 schonn net anescht. Um Enn huet de Liberale Christian Lindner déi sougenannt Jamaika-Koalitioun tëscht Union, deene Gréngen an de Liberalen nach am leschte Moment platze gedoe mam berüümte Saz "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch ze regieren".

Jamaika-Koalitioun

An haut? Fir eng Koalitioun mat der FDP an CDU/CSU misste besonnesch déi Gréng vill Waasser an hire Wäi beim Klimaschutz schëdden, déi inhaltlech Divergenze si frappant an d'Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock huet an dësem Walkampf all ze gär drop higewisen, wéi wéineg effikass déi aner Parteien am Géigesaz zu de Gréngen den Defi vum Klimawiessel ugaange sinn an op wat et déi nächst Joren ukënnt.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. / © afp

Ampel-Koalition

D'FDP hirersäits dierft besonnesch an enger sougenannter Ampel-Koalitioun mat deene Gréngen, ënner Leedung vum Olaf Scholz an der SPD, iwwert hire Schied sprange mussen. Besonnesch, well de Christian Lindner sech am Walkampf géint e "Lénksruck an der Politik" mat méi héije Steieren ausgeschwat huet. Fir eng Regierungsbedeelegung géifen déi Liberal op alle Fall héich Fuerderunge stellen, notamment de Poste vum Finanzminister.

Schreckgepenst Rot-Rot-Grün

Den Armin Laschet an d'Union hunn am Walkampf besonnesch d'Schreckgepenst vu Rot-Rot-Grün, also mat Bedeelegung vun der Lénkspartei un d'Mauer gemoolt.

Die Linke huet net hir Zoustëmmung fir d'Evakuéierungsmissioun aus dem Afghanistan ginn a kennt d'Nato net un. Den Olaf Scholz huet bis elo net kloer "Nee" zu enger Regierungsparticipatioun vun der Lénkspartei gesot, mä prinzipiell kloer gemaach, datt d'Sozialdemokraten nëmme mat engem Parteipartner regéiere kënnen, déi sech zur Nato an der EU bekennt. Och ass der SPD wichteg, datt ee verstänneg mat de Suen ëmgeet an datt d'Wirtschaft wiisst.

D'Union huet sech kloer géint eng Regierung mat deene Lénken ausgeschwat. Alleguerten d'Parteien, déi am Bundestag vertruede sinn, refuséieren iwwerdeems kategoresch eng Zesummenaarbecht mat der AfD.

Vu Kenia an Däitschland

Aner méiglech Konstellatioune wieren eng sougenannten Däitschland-Koalitioun vun Union, SPD an FDP. Esou eng huet sech grad eng éischte Kéier a Sachsen-Anhalt forméiert. Oder eng Dräierkoalitioun vun Union, SPD an deene Gréngen, déi als Kenia-Koalitioun gelabelt ass, a verhältnisméisseg grouss géif ausfalen. D'Oppositioun am Bundestag wier deementspriechend kleng.

GroKo

An eng nei grouss Koalitioun? Déi kéint reng rechneresch scho guer net méi méiglech sinn a war awer och schonn 2017 nëmme mat vill Widdermutt a wéinst Alternativlosegkeet zustane komm. De Vizechef vun der SPD, de GroKo-Géigner Kevin Kühnert, hält Rout-Schwaarz fir "komplett ondenkbar". "Jiddereen an der SPD wéilt d'Union an d'Oppositioun schécken". Den CSU-Chef Markus Söder sengersäits wier scho bereet, eng weider GroKo anzegoen. Awer nëmme mat de Sozialdemokraten als Juniorpartner.