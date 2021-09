D'USA hunn elo zouginn, datt si am August zu Kabul 10 Zivilisten ëmbruecht hunn. Ënnert den Affer waren och 7 Kanner.

D'Dronenattack wier en "tragesche Feeler" gewiescht, huet et e Freideg virun der Press geheescht. Et géing een et och net méi fir warscheinlech halen, datt d'Persounen an hiert Gefier eng Gefor fir de Fluchhafe waren oder Connectioune mam Islamesche Staat haten.

Schonn den Dag no der Attack hat de Brudder vum Mann, dee vun den USA als Gefor duergestallt gouf, sech gemellt a gesot, säi Brudder hätt fir eng amerikanesch ONG geschafft a wier keen Terrorist.

Recherchë vun der New York Times hunn dat confirméiert an iwwerdeems gewisen, datt de Mann wuel Waasserkanister a sengem Auto hat a kee Sprengstoff.