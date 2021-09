An Algerien ass de laangjärege President Bouteflika am Alter vu 84 Joer gestuerwen. Dat huet déi algeresch Tëlee an der Nuecht op e Samschdeg matgedeelt.

Laang Zäit gouf de fréieren algeresche President Abdelaziz Bouteflika am Westen als vertrauensvolle Partner am Kampf géint den Terrorismus ugesinn. Him gouf de Verdéngscht zougeschriwwen, an Algerien nom Biergerkrich an den 90er Joren eenegermoosse fir Fridde gesuergt ze hunn. Knapp 200.000 Mënsche ware bei Ausernanersetzungen tëscht Islamisten a Regierung ëm d'Liewe komm.

2019 hunn allerdéngs Milliounen Algerier géint eng weider Amtszäit vun him protestéiert. Hie gouf fir säin autoritäre Regierungsstil kritiséiert. Duerch d'Masseprotester géint de laangjärege President war d'Land 2019 an eng déif politesch Kris gerutscht. Am Abrëll 2019 gouf de Bouteflika ënnert dem Drock vum Militär a vun de Masseprotester zum Récktrëtt gezwongen. Hie stoung 20 Joer un der Spëtzt vun Algerien.

Schonn als Jugendlechen hat den Abdelaziz Bouteflika politesch Erfarunge gesammelt. Am Onofhängegkeetskrich géint d'Fransouse gouf hien als Held gefeiert. Mat 26 Joer gouf hien Ausseminister, 1999 President.

