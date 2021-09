Däitsch Medezinner vu Greifswald hunn de geféierleche Phänomen ënnersicht an elo hir Resultater vun der Etüd presentéiert.

Wat stécht hannert de Komplikatiounen no enger Impfung mat AstraZeneca? Wéi loosse sech d'Gehierthrombose behandelen? Dëse Froe sinn déi däitsch Medezinner vu Greifswald nogaangen.

Schonn am Mäerz, wéi déi seelen, awer deels déidlech Fäll vu Sinusveenenthrombosen am Gehier vu Persounen, déi mat AstraZeneca geimpft goufen, opgetruede sinn, hunn déi däitsch Fuerscher hir Etüden, fir d'Ursaache vum Phänomen erauszefannen, gestart. D'Ekipp vu Medezinner ronderëm d'Linda Schönborn an den Andreas Greinacher vun der Universitéit Greifswald hunn hir Studie elo am renomméierten "New England Journal of Medecine" verëffentlecht.

D'Optriede vun Thrombosen an der zweeter Woch no der Impfung wär dem Greinacher no typesch fir eng Antikierperreaktioun. Datt och am konkrete Fall eng Antikierperreaktioun, déi schif leeft, déi seelen Niewewierkung ausléist, konnt d'Ekipp antëscht Wëssenschaftlech noweisen.

Wat bei de Geimpfte mat der Thrombose-Niewewierkung falsch leeft: Hire Kierper produzéiert nieft den erwënschten Antikierper géint de Spikeprotein vum Coronavirus, och nach aner Antikierper, déi sech u verschidde Bestanddeeler am Blutt bannen. Doduerch entsti sougenannt "Immunkomplexer", och "PF4-Komplexer" genannt, dat schreift déi Däitsch Gesellschaft fir Transfusiounmedezin an Imunhämatologie an engem Schreiwes.

Déi normal Impfreaktioun féiert dozou, datt an engem Zäitraum vun zwou Woche grouss Quantitéite vun Antikierper géint den PF4-Komplex gebilt ginn. Dës banne sech dann nees u bestëmmt Rezeptoren - wat als Suite huet, datt d'Blutt verklompt a sech Bluttgerënsele bilden. Wandere se an d'Gehier, kënnt et zu de seelene Sinusveenenthrombosen.

Mëttlerweil hunn d'Dokteren awer Méiglechkeete fonnt, fir d'Thrombosen ze behandelen. Mat Hëllef vun enger Infusioun vu bestëmmten Eewäissdeelercher, déi aus dem Blutt vu gesonde Mënsche recuperéiert ginn, kann de Prozess blockéiert ginn. Fir Betraffener ass dëst eng gutt Noriicht. Si bannent den éischte Wochen nach iwwer d'Hallschent vun de betraffene Patiente gestuerwen, iwwerliewen elo 9 vun 10 Patienten, sou nach de Greinacher.