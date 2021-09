Ronn 10.000 Migrante campéieren ënnert enger Bréck an der Grenz tëscht den USA a Mexiko.

An der Géigend vun der texanescher Grenz Del Rio hu sech iwwer 10.000 Migranten ënnert enger Bréck, déi d'USA a Mexiko verbënnt an iwwert de Floss Rio Grand geet, versammelt. Am Ufank vun der Woch wären et der nach ronn 2.000, gewiescht, sou de Buergermeeschter vun der Stad, Bruno Lozano, e Freideg. Hie geet dovunner aus, datt nach Zéngdausenden nokomme wäerten. De Lozano huet dofir den Noutstand ausgeruff an d'Bréck gespaart.

Dem Buergermeeschter no stamen déi meescht Leit haaptsächlech aus Haiti, kéimen illegal an d'Land a géingen hoffen, eng Openthaltsgeneemegung an den USA ze kréien. "Mir brauchen ee séiert Handele vun der Regierung", sou d'Fuerderung vum Lozano. D'US-Grenzschutzautoritéit wär wéinst dem groussen Undrang "komplett iwwerfuerdert".

De Grenzschutz huet erkläert, fir zousätzlecht Personal an zousätzlech Mëttel mobiliséieren ze wëllen. Den Terrain ënnert der Bréck géing genotzt ginn, fir d'Migrante virun der Hëtzt ze schützen, bis hir Donnéeën opgeholl kënne ginn. De Grenzschutz huet och erkläert, déi meescht Mënschen dierfte wuel expulséiert ginn. Grondlag ass eng ëmstridde Reegel, déi Expulsioune wärend der Corona-Pandemie erméiglechen.

Wéinst der Situatioun zu Del Rio geréit och den US-President Joe Biden ënner Drock - souwuel vu Säite vun den oppositionelle Republikaner wéi och vu sengen Demokraten. D'Republikaner reprochéieren dem Biden, mat senger Decisioun, Haitianer nom Mord um President Jovenel Moïse Enn Juli et erlaabt ze hunn, fir ouni gëltege Visa am Land ze bleiwen, weider Migranten fir eng Rees an d'USA ze motivéieren.

Déi demokratesch Deputéiert Ilhan Omar huet de President dozou opgeruff, méi ze ënnerhuelen, fir de Migranten ze hëllefen. "Loosst eis de Leit hëllefen, déi hei ukomm sinn, a séiere handelen, ier d'Situatioun onkontrolléierbar gëtt."