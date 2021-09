Bei der Schoulrentrée an Afghanistan e Samschdeg dierfe just Jongen a männlecht Léierpersonal zeréck an d'Lycéeën.

An enger Annonce vun de radikalislameschen Taliban, déi Enn August d'Muecht am Land iwwerholl haten, gouf kloer festgehalen, dass Jongen a männlech Enseignantë vun e Samschdeg un erëm zeréck an d'Schoul solle goen. Vu Meedercher a Frae war allerdéngs keng Rieds. An dat obschonns d'Taliban uganks versprach haten, Fraen a Meedercher bei der Educatioun net méi auszeschléissen.

An de Schoule fir Kanner tëscht 13 an 18 Joer gi Jongen a Meedercher dacks getrennt enseignéiert. Ma mat der Presenz vun den internationalen Truppen an Afghanistan, déi lescht 20 Joer, goufe grouss Progrèse gemaach bei der Educatioun vun de Meedercher. D'Zuel vun de Schoulen huet sech an där Zäit verdräifacht an duebel esou vill Fraen a Meedercher kënnen zanterhier liesen a schreiwen. Ma elo weise sech déi vereenten Natiounen déif besuergt iwwert d'Zukunft vun der Educatioun fir Meedercher an Afghanistan.