An der australescher Metropol Melbourne si bei gewaltsame Protester géint de Corona-Lockdown eng Partie Poliziste blesséiert ginn.

Wéi d'Police e Sonndeg matgedeelt huet, goufe bei de Protester am australesche Melbourne iwwer 200 Demonstrante festgeholl. D'Demonstranten hunn deemno Ofspärungen am Zentrum vun der Stad passéiert an et gouf gewaltsam Ausernanersetzunge mat de Beamten.

Trotz engem Versammlungsverbuet hunn der Police no e Samschdeg ronn 700 Mënschen un der Protestaktioun deelgeholl. D'Beamte goufe mat Géigestänn attackéiert. Sechs Polizisten hu missen an d'Klinick ageliwwert ginn. D'Police huet ënnert anerem Pefferspray géint d'Demonstranten agesat.

"Wat mir haut gesinn hunn, war e Grupp vun Demonstranten, déi net fir d'Verdeedegung vu Fräiheeten agetrueden ass, ma sech Ausernanersetzunge mat der Police liwwere wollten", sou de Policechef vum Bundesstaat Victoria, Mark Galliott.

Zu Sydney ass et der Police gelongen, fir gréisser Demonstratioune ze verhënneren. Der Police no gouf et ronn 20 Festnamen.

A béiden australesche Metropole gëllt zanter längerem e Lockdown. D'Delta-Variant huet an de leschte Méint fir eng staark Hausse vun de Coronainfektioune gesuergt. Dobäi kënnt, datt d'Impfcampagne nëmme lues viru geet.