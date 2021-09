Knapp 2 an en halleft Joer no dem uerge Feier an der Paräisser Notre-Dame sinn d'Stabiliséierungs- a Sécherheetsaarbechten un der Kathedral ofgeschloss.

D'Autoritéiten an der franséischer Haaptstad hunn elo annoncéiert, datt d'Restauréierungsaarbechten elo ufänke kënnen. De 16. Abrëll 2019 haten d'Sécherungsaarbechten ugefaangen. Een Dag nom schroen Brand. D'Diere vun der Notre-Dame sollen viraussiichtlech 2024 erëm fir de Public opgoen.