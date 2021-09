Dat infizéiert Déier wier dout an aus dem Betrib entsuergt ginn, hunn déi brittesch Autoritéite fir Déieren- a Planzeschutz matgedeelt.

Et géif absolut keng Gefor fir d'Sécherheet vun den Iesswuere ginn. Elo sollen déi reschtlech Déieren an d'Raimlechkeete vum Betrib grëndlech ënnersicht ginn. De Risk fir BSE a Groussbritannien wier weiderhin ënner Kontroll, heescht et.

BSE war Mëtt der 1980er Joren eng éischte Kéier bei Kéi a Groussbritannien opgedaucht an huet sech dunn a ganz Europa ausgebreet. BSE gëllt als Ursprong vun der onheelbarer Creutzfeld-Jakob-Krankheet beim Mënsch.

D'EU-Kommissioun hatt BSE 2010 fir praktesch ausgerott erkläert. A Groussbritannien sinn zanter 2014 5 Fäll registréiert ginn, all bei doudegen Déieren.