D'Flüchtlingslager ass ëmgi vu pickegem Drot, et gi Kontrolle beim Zougang an an der Nuecht gëtt et eng Ausgangsspär.

Op der griichescher Insel Samos ass een neit Flüchtlingslager opgemaach ginn, an deem Plaz fir 3.000 Mënschen ass.

Am Flüchtlingslager, dat an der Nuecht zougespaart gëtt, gëtt et fléissend Waasser a Sanitäranlagen. Ronderëm d'Flüchtlingslager ass pickegen Drot an et ginn Iwwerwaachungskameraen a Scanneren. Erakommen d'Leit just mat engem Chip an et gëtt eng Zort Prisong um Terrain. Domat ass Samos déi éischt Insel, déi e sougenannten zouenen Zentrum mat kontrolléiertem Zougang huet. Weider esou Zentere sinn op Lesbos an Chios geplangt.

D'europäesch Unioun huet dofir 276 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt.

D'Flüchtlingen am ale Lager op Samos sollen e Méindeg an den neien Zenter bruecht ginn. De griichesche Migratiounsminister sot, datt d'Mënschen hei gutt Liewensbedingungen a Sécherheet fanne géifen.

Mënscherechtsorganisatioune kritiséieren dogéint dës zoue Lager an erklären, datt d'Restriktioune fir d'Migranten ze héich wieren.