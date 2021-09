De Konflikt ëm dat geplatzten U-Boot-Geschäft huet d'Verhältnis tëscht Frankräich an den USA nohalteg verschlechtert.

De geplatzten U-Boot-Deal tëscht Frankräich an Australien suergt fir eng déifgräifend diplomatesch Kris. E Freideg hat Paräis jo seng Ambassadeuren aus de Vereenegte Staaten an aus Australien zréckgeruff, nodeems d'Australier e Milliarden-Euro-schwéiere Kontrakt, fir U-Booter ze kafen, gekënnegt hunn, fir amplaz nuklear-bedriwwe Maschinne vun den Amerikaner an de Britten ze kafen.

An den nächsten Deeg wëllt de franséische Staatschef Emmanuel Macron e Gespréich mam US-President Joe Biden féieren. Et wäert "an den nächsten Deeg een Telefonsgespréich" tëscht béide Staatscheffe ginn, sou de Spriecher vum Macron Gabriel Attal e Sonndeg. De Macron wäert do seng "Fuerderung no enger Kloerstellung" ervirbréngen.

"Mir wëllen Erklärungen", well dat wat geschitt wär, géing engem grousse Vertrauensbroch gläichkommen, sou nach den Attal.

Den australesche Verdeedegungsminister Peter Dutton hat d'Ëmdenke vun der australescher Regierung domadder erkläert, datt de Projet mat Frankräich Joren hannert dem Zäitplang geleeën hätt an de Budget iwwerzu gi wär.