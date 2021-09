1 Woch virun de Bundestagswahle stounge sech e Sonndeg den Owend déi 3 Spëtzekandidate vun Unioun, SPD an de Gréngen an engem drëtten TV-Triell géintiwwer.

Dës Kéier haten d’Privatsender Pro7 a Sat1 dat Ganzt organiséiert.

Diskutéiert gouf haaptsächlech iwwert d’Theme Solziales, de Klimaschutz oder déi bannenzegt Sécherheet.

Op méi Punkten ass opgefall, dass den SPD-Spëtzekandidat Olaf scholz, an déi gréng Annalena Baerbock, sech dacks eens waren, beispillsweis beim Thema Mindestloun. Den Olaf Scholz huet och widderholl, dass hie sech eng Koalitioun mat de Grénge kéint virstellen.

Den Armin Laschet vun der Unioun aus CDU-CSU huet séngersäits fir méi e schaarft Virgoe géint sougenannte „Gefährder“ annonçéiert. Extremisten deemno, déi dem Staat oder de Bierger Schlechtes wéilten.

An enger Blëtz-Ëmfro nom Triell, sot eng Majoritéit vun de Spectateuren iwwregens, dass se den Olaf Scholz duerch seng roueg Aart-a-Weis am beschte vun deenen 3 fonnt hunn. Den Armin Laschet krut den zweetbeschte Wäert, an d’Annalena Baerbock wier villen ze aggressiv gewiescht, a koum dowéinst am schlechtsten ewech.