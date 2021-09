No de Parlamentswalen a Russland, bleift d'Partei vum President Vladimir Putin ouni grouss Iwweraschung, stäerkste Kraaft.

45% vun alle Stëmme krut d’Partei „Gëeent Russland“, dat wieren 9% manner wéi nach viru 5 Joer, mä et géif duergoe fir eng breet Majoritéit. D’Kommuniste kéimen op 22% an d’Rietspopulisten op 8%. Béid Säiten ënnerstëtzen de Putin an den zentrale Froen. Eng richteg Oppositioun war fir d’Wale jo net zougelooss.

Alles an allem waren 110 Millioune Mënschen opgeruff, hir Stëmm ofzeginn.

Vertrieder vun der Oppositioun kritiséieren, datt d'Autoritéiten duerch d'Verdeelung vun der Ofstëmmung op 3 Deeg méi Spillraum fir eventuell Manipulatiounen hätten. Dat nämmlecht géif och gëlle fir de Faite, datt eng éischte Kéier och via Internet gewielt konnt ginn.

Déi onofhängeg Walbeobachterorganisatioun Golos hat an de leschten Deeg ëmmer nees Videoe publizéiert, an deene beispillsweis ze gesi war, wéi ganz Päck vu Stëmmziedelen a Walurne gestach goufen. Rieds geet och vu Persounen, déi e puer Mol hir Stëmm ofginn hunn oder gezwonge goufen ofzestëmmen.

Déi Zentralwalkommissioun huet hirersäits geziilt Cyberattacken aus dem Ausland beklot. Genannt goufen hei d'Länner USA, Däitschland an d'Ukrain. Et wären hefteg Attacke gewiescht, sou den Alexander Sokoltschuk. Se hätten d'Zil gehat, d'Walen ze stéieren. "De Sécherheetssystem vum Internetportal vun der russescher Walkommissioun hätt ronn 246.000 Ufroe blockéiert", sou nach de Sokoltschuk.