E Méindeg de Moien huet ee Student ëm sech geschoss an dobäi op d'mannst 8 Leit ëmbruecht.

Weider heescht et vun den Autoritéiten, dass weider 24 Blesséierter fir eng Kontroll an d'Spidol bruecht goufen. Bei der Verhaftung gouf den Ugräifer blesséiert an hie koum dono an d'Spidol. Op Videoe gesäit ee Studenten, déi aus de Fënstere sprangen an ee schwaarz gekleete Mann, deen den Täter soll sinn.

De russesche President Wladimir Putin huet de Familljen a Frënn säi Bäileed ausgesprach an de Gesondheets- an de Wëssenschaftsminister op d'Plaz geschéckt. Alleguer d'Schoulen an der Stad goufe fir de ganzen Dag iwwer zougemaach.

A Russland gëtt et streng Waffegesetzer, wouduerch sou Ugrëff éischter seele bleiwen, d'Zuel huet an de leschte Joer awer zougeholl. Am Mee dëst Joer huet een 19 Joer ale Mann a senger fréierer Schoul 9 Leit ëmbruecht. Hien hat ee Waffeschäin, obwuel hie mat psychesche Stéierungen ze kämpfen huet. Doropshin huet de Putin eng Reform vun der Waffepolitik ugekënnegt. Och 2019 an 2018 gouf et änlech Virfäll.

Vu Russland heescht et awer och, dass een eleng am Joer 2020 Dosenden Ugrëff verhënnert hätt.