Zwee Meedercher aus Hessen goufen de Weekend zu Koblenz op der Gare opgegraff.

An der däitscher Grenzregioun goufen de Weekend eng Rei Kanner a Jugendlecher vun der Police opgegraff, nodeems si vun doheem ausbéchst waren.

De Freideg de Mëtteg waren et zwee Meedercher vun 11 an 12 Joer, déi engem Kontrolleur op der Gare zu Koblenz ënnerschiddlech Reesziler uginn haten. Doropshi gouf Kontakt zu den Elteren opgeholl, déi hir Kanner schonns bei der Police zu Gelnhausen an Hessen als vermësst gemellt haten. Déi zwee Meedercher goufen doropshin iwwergangsweis bei der Jugendhëllef Koblenz-Arenberg ënnerbruecht.

De Samschdeg de Moie géint 4 Auer goufen op der Gare zu Koblenz dunn och nach véier Jongen am Alter tëscht 10 a 15 Joer kontrolléiert, déi hiren Eltere gezielt haten, si géife bei Frënn schlofen. Si goufe mat op de Policebüro geholl, wou si duerno vun hiren Elteren ofgeholl goufen.