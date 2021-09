Biontech/Pfizer wëllen esou séier wéi méiglech eng Zouloossung fir hire Corona-Impfstoff fir Kanner ufroen.

De Vaccin hätt sech als effikass a sécher erwisen, sou déi zwee Pharmakonzerner e Méindeg zu Mainz no der Auswäertung vun den éischte Resultater vun hirer Zouloossungsetüd fir de Vaccin Comirnaty fir Kanner ënner 12 Joer.

An der Etüd si 5 bis 11 Joer al Kanner am Ofstand vun dräi Wochen zwee Mol geimpft ginn, allerdéngs just mat engem Drëttel vun der Dosis, déi bei Mënsche vun 12 Joer u gesprëtzt gëtt. An dëser Etüd sinn d'Date vu bal 2.270 Kanner an där Alterskategorie agefloss.

Den Impfstoff huet sech de Firmen no als "sécher gewisen, gëtt gutt verdroen a weist eng robust neutraliséierend Antikierperreaktioun". Dat heescht, dass déi no der Impfung gebilten Antikierper eng gutt Schutzwierkung hunn. D'Antikierperreaktioun bei de Kanner wier ze vergläiche mat deenen aus enger fréierer Etüd an der Altersgrupp tëscht 16 a 25 Joer, déi déi dräifach Dosis kruten. Och méiglech Niewewierkunge si vergläichbar.

"Mir freeën eis, dass mir den Zouloossungsagencen d'Date fir dës Grupp vu Kanner am Schoulalter nach virum Ufank vum Wanter virleeë kënnen", sou de Biontech-Matgrënner Ugur Sahin. De Pfizer-Chef Albert Bourla gesäit an den Donnéeë vun der Etüd eng "zolidd Grondlag" fir d'Zouloossung vum Vaccin och fir méi Jonker. Am Hibléck op d'Delta-Variant an déi domat verbonne Gefor fir Kanner, wier dat och dréngend néideg.

Biontech/Pfizer wäerte wuel bei der US-Medikamentenagence FDA eng Noutfallzouloossung fir den Impfstoff an den USA ufroen. Och bei der europäescher Zouloossungsagence Ema an aneren Agencen op der Welt sollen esou séier wéi méiglech d'Donnéeën agereecht ginn.

Nach an dësem Joer erwaarden d'Impfstoffproduzenten d'Resultater vun enger Zouloossungsetüd fir Kanner ënner 5 Joer. Dës Kanner kréien nach méi eng kleng Dosis wéi déi tëscht 5 an 11 Joer.