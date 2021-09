An bekannte Film "Hotel Ruanda" gouf de Rusesabagina als Held portraitéiert an huet wärend dem Genozid ville Mënschen d'Liewe gerett.

Hien hätt 2018 eng Rebellegrupp ënnerstëtzt déi Zivilisten ëmbruecht huet, sou d'Urteel vum Geriicht. D'Famill vum Paul Rusesabagina sot hie wier mat Gewalt an d'Land bruecht ginn an hätt kee faire Prozess kritt.

Duerch de Film krut de Mann immens vill Opmierksamkeet a wéi hien dunn ëmmer méi regierungskritesch Téin ugeschloen huet, gouf hien no an no am ëffentlechen Discours vum berüümten Held zum Staatsfeind an huet missen an d'Ausland an den Exil goen. Do stoung hien un der Spëtzt vun enger Oppositiounskoalitioun, déi och eng arméiert Fraktioun hat, mam Numm „National Liberation Front“. An déi huet 2018 eng Attack duerchgefouert bei der 9 Leit ëm d'Liewe komm sinn.