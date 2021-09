Mam Annalena Baerbock hunn déi Gréng an Däitschland eng éischte Kéier eng reell Chance op d'Kanzleramt.

Si ass pragmatesch, gouf laang vun der grousser Ëffentlechkeet an Däitschland iwwersinn oder bewosst ignoréiert, si ass méi op Inhalter fixéiert, methodesch, seele maquilléiert oder ganz opfälleg ugedoen, a si gouf dacks ënnerschat.

Déi Beschreiwung passt 1 zu 1 op d’Angela Merkel am Joer 2005. Rieds geet awer hei vun der grénger Bundeskanzlerkandidatin. Si ass eréischt déi zweet Fra zanter 1949, déi iwwerhaapt ëm d’Kanzerlamt an d’Course gaangen ass. Egal wéi d’Walen e Sonndeg ausginn: d’Annalena Baerbock huet domat elo scho Geschicht geschriwwen.

Baerbock: Eng nei Merkel?

Wéi d’Annalena Baerbock 2005 als jonk Aktivistin bei déi Gréng goung, gouf d’Angela Merkel Kanzlerin. Déi haut 40-Joer al Co-Parteicheffin vun deene Gréngen ass ze jonk, fir Kanzlerin ze ginn, si huet keng Regierungserfarung, si stoung ni un der Spëtzt vun engem Bundesland. Dat sinn nëmmen e puer vun den Ugrëffspunkten, déi ëmmer ërem vun hire Kritiker an hire politesche Géigner kommen.

Déi geléiert Juristin a Politikwëssenschaftlerin vun Hannover kontert, dass si awer ebe grad déi wier, déi kéint ofschléisse mam "Weiter so" vun der aktueller Kanzlerin, déi kéint d’Zukunft anescht ausriichten amplaz just op Krisen ze reagéieren.

Déi éischt gréng Kanzlerkandidatin

Déi jonk Wieler allerdéngs, déi haut ënner 30 sinn, maachen awer just 14% vun der Wielerschaft an Däitschland aus. Den däitsche Wieler huet de Sondage no wuel d’Flemm mat der grousser Koalitioun. Mä den Däitschen huet nach ëmmer vill u Stabilitéit a Wuelstand geleeën.

De wierkleche Klimaaktiviste geet déi ugekënnegt Baerbock-Erneierung awer net wäit genuch. D’Partei ass gespléckt an Idealisten a Pragmatiker, sougenannte "Fundis" a "Realos". An do ass d’Baerbock däitlech op der Säit vun de Realos.

Zanter dem Guttenberg-Skandal 2011 si Plagiatsvirwërf an Däitschland a Moud geroden. Och d’Baerbock ass mat hirem Buch an déi Fal gelaf, well se Sourcen net richteg uginn hat. Mä um Enn huet se d’Attack souverän ewechgestach.

Fir d’éischte Kéier iwwerhaapt an der Geschicht vun der Partei hunn déi Gréng d’Kanzerlamt en vue. D’Annalena Baerbock huet sech géint dee méi alen a méi routinéierte Co-Parteichef Robert Habeck duerchgesat a steet elo an enger vun den dräi Spëtzepositiounen.