A Rheinland-Pfalz koum et e Samschdeg den Owend zu enger Ausenanersetzung, bei där en 20 Joer ale Mann ëm d'Liewe komm ass.

E Mann vu 49 Joer steet ënner Verdacht, e Samschdeg den Owend en 20 Joer ale Mataarbechter vun enger Bensinsstatioun zu Idar-Oberstein erschoss ze hunn. Wéi et vun der Police heescht, wier hien eng éischte Kéier géint 19.45 Auer an d'Tankstell eragaange fir anzekafen. Well hien awer kee Mond- an Nueseschutz unhat, wier et zu enger Diskussioun tëscht him an dem Affer komm.

Géint 21.25 Auer ass de presuméierten Täter nees zeréckkomm, dës Kéier mat Mask. Wéi hie bei der Keess stoung, huet hie seng Mask ausgedoen. Dunn huet hien e Revolver aus der Box geholl, op den 20 Joer ale Student geschoss a sech duerch d'Bascht gemaach.

Mat Hëllef vun Iwwerwaachungskamerae konnt d'Police séier eng Foto vum Verdächtege verëffentlechen an no Zeie sichen. An der Nuecht op e Sonndeg gouf verstäerkt nom Mann gesicht. Géint 8.40 Auer huet de Verdächtege sech zesumme mat senger Fra um Policebüro presentéiert, wou hien dunn och festgeholl gouf. Beim presuméierten Täter handelt et sech wéi gesot ëm en 49 Joer ale Mann aus Idar-Oberstein. Bei der Perquisitioun hunn d'Ermëttler de Revolver, souwéi aner Schosswaffen a Munitioun fonnt. Et muss nach gekläert ginn, wouhier dës Waffe stamen.

Wéi d'Police matdeelt, hätt de Verdächtegen aus Roserei gehandelt, well hie vum Caissier opgefuerdert gouf, e Mond- an Nueseschutz unzedoen. Den 49 Joer ale Mann huet iwwerdeems och nach uginn am Gespréich mat der Police, dass hie géint déi sanitär Mesuren am Kampf géint Covid-19 ass.

Méi Detailer vun der Police fannt Dir hei.