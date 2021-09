Zu New York fänkt um Dënschdeg d’Generaldebatt vun der mëttlerweil 76ter Editioun vun der UNO-Vollversammlung un.

Vill vun de mächtegste Politiker oder Staatscheffe sinn do vertrueden, notamment natierlech och den US-President Biden, deem seng éischt Ried et op der UNO-Tribün wäert ginn, oder de chineesesche Staatschef Xi Jinping.

Eng 100 Staats- a Regierungscheffen sinn dëst Joer nees perséinlech zu New York derbäi, wann och op Grond vun der Pandemie, d‘Delegatiounen däitlech méi kleng ausgefall sinn.

Aus Lëtzebuerger Siicht wäert de Premier Xavier Bettel schwätzen, an och den Ausseminister Jean Asselborn ass mat zu New York derbäi an hat ënnert anerem och schonns eng Reunioun mat den EU-Ausseministeren am Virfeld vun den Debatten zu New York.

Dobäi ass kloer ginn, dass natierlech d’Covid-Pandemie,d’Situatioun am Afghanistan, an och de rezenten diplomatesche Virfall ronderëm en U-Boot-Deal tëscht Frankräich an Australien, respektiv den USA, zwee vun den Haaptsujeten dës Woch wäerte sinn.

Am RTL-Interview sot eis de Jean Asselborn en Dënschdeg de Moien, dass och d’EU-Ausseministeren schonns iwwert deen U-Boot-Virfall geschwat hunn, an dass ee sech eens war, dass Russland a China dat Ganzt mat ganz vill Interessi géife suivéieren, wéi de Weste sech e bësse selwer géif ausdribbelen. Et misst een elo ofwaarden, wat e klärend Gespréich tëscht dem franséische President Macron an dem Joe Biden géif bréngen.

Zu Afghanistan sot eis de Lëtzebuerger Diplomatie-Chef, dass 17 Membere vun der neier Taliban-Regierung ënnert UN-Sanktioune stinn. Esou eng Formatioun kéint een dohier net unerkennen, och well keng eenzeg Fra dra vertrueden wier, an ëmmer méi kloer géif ginn, dass fundamental Rechter net agehalen a nees mat Féiss getrëppelt ginn. Et wier wichteg awer ze kucken, wéi een humanitär Hëllef an d‘Land kritt, well den Aschätzunge vun der Croix Rouge no, iwwer 5 Milliounen Afghanen aktuell schonn net genuch z’iessen hätten, an de Wanter géif eréischt ufänken.

Am Virfeld vun der Generaldebatt huet den UNO-Generalsekretär Guterres d’Industrie-Staaten opgeruff sech méi unzestrengen an er Lutte géint de Klimawandel.

Virun allem d’USA, China, d’EU an Indien missten hiert Maximaalt maachen, ouni drop ze waarden, wat déi Aner maachen.

D’Klimakonferenz zu Glasgow am November wäert net méi just eng Symbolik, mä et misst reagéiert ginn.

Offiziellt Schreiwes

Jean Asselborn a participé à la réunion ministérielle sur la Responsabilité de protéger (20.09.2021)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a commencé la semaine ministérielle de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en participant à une réunion ministérielle virtuelle sur la Responsabilité de protéger (« R2P »), qui a été placée sous le thème « la responsabilité de protéger et le rôle des femmes et des filles dans la prévention des atrocités ».

La réunion a notamment été marquée par le témoignage de Madame Wai Wai Nu, ex-prisonnière politique au Myanmar et militante des droits de l'homme. En effet, les femmes et les filles sont particulièrement affectées et ciblées dans de nombreuses situations de conflit où des crimes atroces sont perpétrés, tandis que les cadres de référence qui influencent les décideurs et les acteurs sur le terrain omettent souvent de prendre en compte le genre. Dans toutes les situations de conflit, tout comme dans les situations d'après-conflit, il demeure essentiel d'aborder les expériences des femmes et de mettre en évidence leur rôle clef dans la prévention et la réponse aux crimes.

Dans son intervention, le ministre Asselborn a tout d'abord regretté que l'appel au cessez-le-feu immédiat dans le monde entier, que le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avait lancé au début de la pandémie de COVID-19, n'ait pas été respecté. Au contraire, nous avons assisté à une détérioration des contextes politiques presque partout dans le monde, notamment en Afghanistan. Jean Asselborn a plaidé pour que la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan continue de mettre en œuvre son mandat, avec une composante forte en matière de droits humains. Il a aussi encouragé le Conseil des droits de l'homme à créer un mandat indépendant qui permette de suivre la situation des droits humains en Afghanistan, en particulier la situation des droits des femmes et des filles, et de faire des recommandations en vue d'améliorer cette situation.

Le ministre Asselborn a rendu hommage au combat pour l'égalité des genres et l'autonomisation mené par les femmes et les filles qui veulent en finir avec leur marginalisation, que ce soit en Afghanistan, au Belarus, au Myanmar, en Syrie ou au Yémen. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie luxembourgeoise a évoqué l'importance de la paix féministe et souligné les liens qui existent entre les cadres normatifs de la Responsabilité de protéger et de l'agenda « femmes et paix et sécurité ».