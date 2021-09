D’Walen an Däitschland gi mat dëser Woch an hir lescht Ronn.

De Sonndeg ginn d’Stëmmen ausgezielt an d’Resultat vun de Bundestagswale bekannt. Nodeems esou vill Rieds war vu Gefuddels an de Liewensleef oder vun Ofschreiwen, vu Gesiichter an Debaten op der Tëlee, huele mer d’Walprogrammer vun de Parteien ënnert d‘Lupp.

Klimapolitik an de Walprogrammer - Rep. vum Claire Schmartz

Klima- an Ëmweltschutz zum Beispill ass, wéi Ëmfroen erginn, fir déi meescht Mënschen an Däitschland d’Thema Nummer 1, dat an Zukunft ugepaakt muss ginn. Dofir kucke mer d’Walprogrammen a Walversprieche vun de sechs grousse Parteien un, déi aktuell am Bundestag vertriede sinn.

D’CDU/CSU an d’SPD wëllen Däitschland bis 2045 klimaneutral maachen. Béid Parteie setzen dofir op erneierbar Energien: Nieft Sonn, Wand oder Waasserkraaft soll Däitschland seng Fuerschung an Infrastruktur fir Waasserstoff ausbauen. Esou wëll d’CDU/CSU den "Automobil-Sitte Deutschland" erhalen.

E point commun tëscht de Parteien ass, dass se den Transportsecteur, virun allem Zuch a Bunn, klimafrëndlech moderniséiere wëllen.

D’SPD huet vir, bis spéitstens 2040 100% vum Stroum an Däitschland aus erneierbaren Energien ze generéieren. A si setze weiderhin op den CO2-Präis, dee jee no Akommes ënnerschiddlech ponderéiert gi soll.

D’AfD vertrëtt mat hirer Approche eng apaart Roll, well si de mënschegemaachte Klimawandel einfach niéiert. Klimaneutralitéit oder de Green Deal si fir d’Partei keen Zil. D’AfD wëll net exklusiv op erneierbar Energien ëmstellen, mee weiderhin op Kuel, Atomenergie a Gas setzen.

D’FDP well Klimaneutralitéit bis 2050. Si hu virun allem Maart-Konzepter wéi den CO2-Präis, Emissiounshandel oder international Klimapolitik an hirem Walprogramm.

Den Emissiounshandel soll derzou animéieren, manner Emissiounen ze produzéieren an déi belounen, déi der aspueren.

D’liberal Partei fuerdert en eenheetlechen CO2-Präis, deen als sougenannte "Klimadividende" un d’Bierger a Biergerinne soll weidergeleet ginn. Och si setzen op Waasserstoff, fuerderen den Ausbau vun den ëffentlechen Transportméiglechkeeten, déi allerdéngs nach méi privatiséiert gi sollen, mee refuséieren dofir Primme fir E-Autoen.

Die Linke oder d’Bündnis 90/Die Grünen wëllen Däitschland scho bis 2035 klimaneutral maachen a komplett op erneierbar Energien ëmklammen. Déi Gréng nennen dat en "Klimaschutz-Sofortprogramm". Si wëllen den CO2-Präis méi séier eropsetzen a genee wéi d’SPD un d’Leit zeréckginn. Parallel sollen d’Emissiounszertifikater méi séier méi knapp ginn, fir dass d’Industrie sech ëmstellt a méi erneierbar Energien notzt.

D’Linke par contre erkennt den Notze vum Emissiounshandel net un. Si wëlle gréisser Energiekonzerner als Cooperative fonctionéiere loossen an d’Industrie, zum Beispill an de Minières-Regiounen, ëmbauen. Béid Parteie wëllen och den Transportsecteur reforméieren, ausbauen an no an no gratis maachen a Kuerzstreckevollen ofschafen.

Allerdéngs huet eng Etüd vum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung festgestallt, dass net een eenzege vun de Walprogrammen duergoe géing, fir de Paräisser Klima-Accord anzehalen, deen entretemps an Däitschland gesetzlech verankert ass.

Däitschland sollt bis 2030 seng Zäregas-Emissiounen ëm op d'mannst 65% par Rapport zu 1990 erofsetzen. Och wann alleguer d’Parteien, bis op eng Ausnam, dem Klimaschutz an der ëmweltfrëndlecher Mobilitéit vill Bedeitung zoumoossen, vill méi wéi d‘Jore virdrun, ass duerch Corona e Réckschlag ze erwaarden, bis elo sinn eréischt 40% Reduktioune gepackt, an och a sou munch anerer Hisiicht feelt nach vill – et gëtt also héich Zäit, fir nach méi konkret Propose virzeleeën, wéi se aktuell an de Walprogrammer stinn.