An enger Mail vum Ministère si fir all d'Empfänger d'Adresse vu méi wéi 250 afghaneschen Iwwersetzer, déi nach am Afghanistan sinn, ze gesinn.

A verschidde Fäll wier esouguer eng Foto mat der Adress verknëppt gewiescht. De Ministère huet eng Enquête lancéiert an deene Betraffenen hir Hëllef ugebueden. Vill vun hinne sinn nach am Afghanistan a verstoppe sech virun den Taliban. Mat der Mail wollt de Verdeedegungsministère sech iwwer d'Situatioun vun den Iwwersetzer informéieren an hinne versécheren, datt alles dofir gemaach géif ginn, datt si ausreese kënnen. Verschidden Iwwersetzer hätten hir Äntwert iwwert hir Lag dunn un all déi 250 Adresse geschéckt. Eng hallef Stonn méi spéit huet de Ministère mat enger neier Mail all d'Empfänger iwwert den Dateleak informéiert. De fréiere Sekretär vum Verdeedegungsminister Johnny Mercer kritiséiert, datt d'Regierung sech ze fréi fir hir Evakuéierungsmissioun zu Kabul ëffentlech gelueft hätt. "Datt sech d'Regierung no der Operatioun "Pitting" op d'Schëller geklappt huet, weist déi kriminell irresponsabel Leeschtung vum Verdeedegungsminister a vum Inneministère." Dat huet déi Deputéiert vun de Konservativen, déi schonn dacks am Afghanistan am Asaz war, getwittert. Dee gréissten Deel vun deenen, déi gehollef hunn, wieren zeréckgelooss ginn. Schonn am Juni hat ee Mataarbechter sensibel Dokumenter op engem Busarrêt vergiess.