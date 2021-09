2023 soll de Rover mam Numm "Viper" am sougenannten Nobile-Krater um Südpol landen.

Dat ass eng vun de keelste Regiounen um Mound, déi bis elo och just aus der Distanz erfuerscht konnt ginn. D'Nasa geet dovun aus, dass direkt ënnert der Uewerfläch Waasser ze fannen ass. Dowéinst soll de klenge Roboter Buerunge maachen an dee Verdacht bestätegen.

Waasser op dëser Plaz géif bedeiten, dass ee kéint Sprit fir Rakéiten hierstellen. Da kéint ee vun do aus Missiounen a Richtung Mars lancéieren. Weider wëll een erausfannen, wou d'Urspréng vum Waasser leien a wéi et iwwer Milliarde Joer konnt erhale bleiwen.

De Rover ass bal esou grouss wéi ee VW Golf a weit knapp 430 Kilo. Anescht wéi um Mars, kann een e vun der Äerd aus fernsteieren, well de Mound just eng 300.000 Kilometer wäit fort ass. Dat Ganzt ass Deel vum Artemis-Programm, deen als Zil huet, am Joer 2024 och rëm Mënschen dohinner ze bréngen. Dat kéint sech awer nach zéien, well bis elo nach eng Partie Virbereedungsaarbechte Retard hunn.