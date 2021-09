Wann een a Prüfungen net gendert, dierft dat net als Feeler gewäert ginn, esou den CSU-Chef Markus Söder.

Am däitsche Bundesland Bayern sollen et keng Sanktioune fir Schüler a Studente ginn, déi a Prüfunge keng Gender-Sprooch benotzen. "Dat ass eppes, wat net prüfungsrelevant däerf sinn", esou de bayresche Ministerpresident Markus Söder vun der CSU. Et dierft net zu enger "Iwwerfuerderung" vun der Gesellschaft duerch d'Gendere kommen, esou de Söder den Dënschdeg zu München an enger Sëtzung vum bayresche Kabinett. "D'Sprooch ass fräi."

De Chef vun der CSU hat viru Kuerzem op engem Parteidag iwwer Studente geschwat, déi sech doriwwer beschwéiert hätten, datt hinnen a Klausure Punkten ofgezu gi wieren, well si net gendergerecht geschriwwen hätten. De bayresche Wëssenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) hat allerdéngs gesot, et wiere bis elo a Bayern dozou nach keng Doleancen iwwer Prüfungsbewertunge gemellt ginn. "Mir hu keng offiziell Doléancen, mee mir hate vill Gespréicher."