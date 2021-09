Eng jonk Koppel geet op Rees queesch duerch d'USA - mee vun deenen zwee kënnt just een Heem.

Zanter Enn August huet kee méi eppes vum Gabby Petito héieren. Déi 22 Joer al US-Amerikanerin war zanter Juni mat hirem Frënd, dem Brian Laundrie, op engem Roadtrip duerch d'USA ënnerwee. Hie koum den 1. September iwwerraschend zeréck op North Port, Florida, wou d'Koppel an dem Brian Laundrie seng Eltere wunnen - mee ouni seng Frëndin.

De Fall suergt antëscht net méi just an den USA, mee och international fir Schlagzeilen - ënnert anerem och, well d'Koppel hir Rees an de soziale Medie gutt dokumentéiert hat. Nodeems dem Gabby Petito seng Famill laang näischt méi vun hirem Meedchen héieren hat, huet si hatt als vermësst gemellt. D'Fro, wou seng Frëndin dru wier, huet den 23 Joer ale Brian Laundrie allerdéngs bis haut net beäntwert.

© afp

Ee Virfall, deen den 12. August op der Bodycam vun engem Polizist festgehale ginn ass, kéint op haislech Gewalt an der Koppel hiweisen. Nodeems d'Beamten eng Ausernanersetzung tëscht deenen zwee beobacht haten, hu si der Koppel hiren Auto ugehalen a si ugewisen, d'Nuecht getrennt vuneneen ze verbréngen. Am Video, dee vun der Police publizéiert gouf, ass ze gesinn, wéi d'Gabby Petito an Tréinen opgeléist mat engem Beamte schwätzt.

De Brian Laundrie ass, kuerz nodeems d'Affär public ginn ass, ënnergetaucht. Beim leschte Kontakt mat senger Famill sot d'Gabby Petito hir, d'Koppel wier ënnerwee an de Grand Teton National Park am Staat Wyoming. Do goufen de Sonndeg mënschlech Iwwerreschter fonnt, déi "op d'Beschreiwung vun der vermësster Fra passe kéinten", esou den FBI an enger Pressekonferenz.

Een Dag méi spéit gouf dem Brian Laundrie sengen Elteren hiert Haus, wou d'Koppel zäitweis och gewunnt hat, stonnelaang vun der Police duerchsicht. Mee wärend d'mënschlech Iwwerreschter aus Teton County elo ënnersicht ginn, bleift de Brian Laundrie ëmmer nach verschwonnen.