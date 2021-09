Déi schlëmm Bränn dëse Summer an e puer Regioune vun der Welt hu fir Rekord-Emissioune vum klimaschiedleche Gas Kuelendioxid gefouert.

Am Juli wiere weltwäit iwwer 1.200 Megatonnen CO2 ausgestouss ginn, esou vill wéi nach ni zanter dem Ufank vun de Miessungen, heescht et en Dënschdeg vum EU- Äerdobservatiounssprogramm Copernicus. Ronn d'Hallschent wier de Bränn an Nordamerika a Sibirien zouzeschreiwen.

Am Hibléck op de Klimawandel hunn dat waarmt an dréchent Wieder de Brandrisiko staark erhéicht. "Et gouf immens intensiv Bränn, déi sech séier ausgebreet hunn", betount de wëssenschaftleche Chef bei Copernicus, de Mark Perrington. Besonnesch am Nordoste vu Sibirien gouf et gréisser Bränn, déi laang gedauert hunn. Och an de kommende Woche wier nach mat Bränn ze rechnen, dat méi an der Amazonas-Regioun an aneren Deeler a Südamerika.

Vun den CO2-Emissioune mol ofgesinn, wieren d'Bränn extrem schlecht fir d'Loftqualitéit, sou nach de Parrington. Enn August wier eng Dampwollek aus Nordamerika bis an Europa gezunn.