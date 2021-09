A senger Ried op der UN-Generalversammlung zu New York huet den US-President Biden ënnerstrach, wéi wichteg et wier, net nëmmen op sech ze kucken.

Dem Joe Biden seng éischt Ried op der Generalversammlung vun de Vereente Natiounen en Dënschdeg de Mëtteg stoung ganz staark a Kontrast zur Ried vu sengem Virgänger Donald Trump d’lescht Joer. Iwwerdeems de Republikaner sot all Land soll als éischt no senge Leit kucken, sot den Demokrat de Wuelstand vun den Amerikaner wier och ofhängeg vum Wuelstand vun den aneren Natiounen.

Den Joe Biden ass mat deenen Aussoe sengen Alliéierten entgéintkomm, déi immens rose sinn iwwert den iwwerstierzte Réckzuch aus Afghanistan. Den Joe Biden huet awer verséchert, d’USA wéilten eng "Ära vun onermiddlecher Diplomatie" starten. D’USA géinge sech ëmmer géint all Aggressioun géint si oder hir Alliéiert wieren, mee den Asaz vu Waffe wier ëmmer déi lescht Optioun, sou den US-President. A Richtung China war et de kloer Message vum Joe Biden: „Mir siche keen neie kale Krich" an hien huet nach emol widderholl, d’USA wéilte sech fir eng "fair" international Konkurrenz asetzen. Hien huet verséchert, d’USA wieren "zeréck um Dësch", ënnert anerem andeems d’Vereenegt Staaten zeréck am Klimaaccord vu Paräis sinn. Nodeems d’USA d’finanziell Hëllef fir Entwécklungslänner am Zesummenhang mam Kampf géint de Klimawandel am Abrëll verduebelt hunn, huet den Joe Biden annoncéiert, datt hien dem Kongress wäert proposéieren, dee Budget nach emol ze verduebelen.