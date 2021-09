Et géifen esou vill Parteie wéi nach ni virdrun a Fro kommen, fir an déi nächst Regierung ze kommen, sou d'Aschätzung vum Uwe Jun.

E Sonndeg gëtt an Däitschland en néie Bundestag gewielt. U politeschen Theme feelt et net. D'Gesondheetspolitik steet zanter 1,5 Joer am Fokus, d'Klimakris oder och Wunnengspräisser, déi explodéieren.

De Klimawandel an de Klimaschutz si virun allem fir déi jonk Wielergruppen eng Prioritéit. Insgesamt géife sozial Themen de Walkampf begleeden, esou de Professer Uwe Jun, Politikwëssenschaftler op der Uni Tréier. Hien ass spezialiséiert an der Parteifuerschung. Mir géifen aktuell een extrem personaliséierte Walkampf erliewen. An den Ëmfroe bleift d'SPD stäerkste Kraaft, dat virun der Union an de Gréngen. Den Olaf Scholz géif sech als Staatsmann profiléieren, dat duerch säin Amt als Vizekanzler a Finanzminister, esou de Politikwëssenschaftler.

D'Angela Merkel geet als amtéierend Bundeskanzlerin net méi mat an d'Course, géif sech kaum abréngen, d'Unionsparteie géifen net vum Kanzlerbonus profitéieren, dëst wier walentscheedend, esou d'Aschätzung vum Politolog. Et géifen esou vill Parteie wéi nach ni virdrun a Fro kommen, fir an eng Regierung ze kommen. Wéi eng Koalitioun um Enn erauskënnt, wier deemno nëmme schwéier virauszesoen.