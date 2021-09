Op der A9 hat e Mann, deen arméiert soll gewiescht sinn, e Reesbus gekidnapped. D'Autobunn huet e bësse südlech vun Nürnberg misste gespaart ginn.

Géint 21.30 Auer huet d'Police dunn agegraff an d'Geiselen aus der Gewalt vum Mann befreit. Verletzt soll dobäi kee gi sinn. Ob den Täter awer wierklech eng Waff bei sech hat, ass aktuell nach net gewosst. Op alle Fäll hätt hien dëst behaapt, sot e Spriecher vun der Police de Medien op der Plaz. Géint 17.30 hat den Asaz vum SEK ugefaangen an e wier géint 21.30 eriwwer gewiescht. Bei Asaz goufen och "Blendmëttel" agesat, wéi de Policespriecher weider confirméiert.

Virum Asaz vum SEK ware just nach déi zwee Buschaufferen an den Täter am Bus. Wéi d'Bild mellt, hätt et am Bus e Sträit ginn an de presuméierten Täter soll dono ganz duerchernee geschwat hunn.

Wéinst dem Asaz gouf d'A9 tëscht Hilpoltstein a Gredingen a béid Richtunge gespaart, wat vill Problemer am Trafic an e gréissere Stau matsechbruecht huet.