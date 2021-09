Dat huet de Staatschef Xi Jinping a senger Ried vun der Generaldebatt an der UNO-Vollversammlung annoncéiert.

Et wéilt een aner Länner elo méi beim Ausbau vu gréngen Energien ënnerstëtzen.

Beim Optakt vun der Generaldebatt vun der UNO-Vollversammlung zu New York stoung d'Relatioun tëscht den USA a China am Fokus. Den US-President Biden huet an deem Kontext a senger Ried zur Diplomatie opgeruff. Et wier een zwar prett fir eng Competitioun mat aneren Länner, et wéilt een awer kee kale Krich. An och de chinesesche President Jingpin huet sech konziliant gewisen an d'Importenz vun internationaler Kooperatioun ënnerstrach, dat am Dialog an am géigesäitegen Respekt.

Den Emir vum Katar huet sengersäits déi international Communautéit opgeruff, d’Taliban-Regierung am Afghanistan net ze boykottéieren, mä den Dialog mat den Islamisten ze sichen. Déi fuerderen iwwerdeems e Sproochrecht an der Vollversammlung. Den UN-Ambassadeur vu bis ewell, dee vum fréiere President Ghani agesat gouf, géif den Afghanistan elo net méi representéieren.