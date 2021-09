Duerch ee seelent Äerdbiewe vun der Stäerkt 5,9 am Südoste vun Australien, si Gebaier a Wänn agefall. D'Bewunner vu Melbourne sinn a Panik eraus gerannt.

D'USGS, déi Äerdbiewen iwwerwaachen, hunn d'Stäerk fir d'éischt als 5,8 ageschat, hunn dës dono awer op 5,9 erhéicht. D'Äerdstéiss waren domat an enger Déift vun zéng Kilometer geschitt a waren nach honnerte Kilometer weider ze spieren. Nom Äerdbiewe goufen et och e puer Nobiewe vu Stäerkten tëscht 2,5 a 4,1.

Well d'Stad Melbourne schonn zanter e puer Wochen am Lockdown ass, ware vill Mënschen dee Moment doheem. De Buergermeeschter huet erkläert, datt vill Leit vum Äerdbiewen iwwerrascht gewiescht wieren, well si bis elo nach ni esou ee Biewen erlieft hunn. Och hien hätt "ee Moment gebrauch, bis e verstanen hätt, wat dat war". D'Rettungsdéngschter hu sëllegen Uriff krut, verschiddener souguer aus där ronn 700 Kilometer wäiter Stad Dubbo.

De Scott Morrison, Premierminister vun Australien, huet erkläert, datt et bis e well keng Informatiounen iwwert Blesséierter oder gréisser Schied gëtt. Well et ee seelent Äerdbiewe war, kéint dëst awer "verstéierend" gewiescht sinn. Effektiv sinn esou Äerdbiewen an Australien ongewéinlech. Enn vum 19. Joerhonnert hätten et e puer gréisser Biewen vun der Stäerkt 6,0 ginn, genee Informatioune wieren awer net bekannt. Wier d'Äerdbiewen direkt ënnert Melbourne geschitt, wiere Schied a Milliardenhéicht entstanen.

D'Opraumaarbechten zu Melbourne wäerten duerch de Lockdown a sëllege Protester méi laang brauchen.