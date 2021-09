De Brad Pitt huet am Sträit mat senger Ex-Fra Angelina Jolie d'Lëtzebuerger Justiz saiséiert.

Hat et nach dono ausgesinn, wéi wann den Trennungsdrama endlech eriwwer wier, ginn d'Streidereie monter wieder. Dat well d’Angelina Jolie d’Vente vum Brad Pitt seng Parten an enger Lëtzebuerger Gesellschaft wéi et schéngt blockéiert, sou den US Weekly, dee vu Paperjam zitéiert gëtt.

Zanter am September 2016 bekannt gouf, dass béid Acteure sech scheede loossen, gouf et Sträit ëm d'Suergerecht vun de gemeinsame Kanner Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14), Vivienne a Knox (12). Ma gestridde gëtt och ëm Wiesen a Südfrankräich.

Et handelt sech ëm eng Gesellschaft an där dat franséischt Schlass an der Provence, de Château Miraval, stécht an déi tëscht den zwee US-Hollywood-Staren 50/50 opgedeelt ass. Wéi et schéngt soll d'Angelina Jolie heemlech probéiert hunn, hiren Ex-Mann bei engem lukrativen Immobiliëgeschäft auszeschléissen. 140 Milliounen Euro ass d'Schlass wäert.

D'Saach ass opgeflunn, wéi d'Affekote vun der Koppel sech e Méindeg am Kader vum laangjärege Suergerechtssträit ëm d'Kanner op en Neits viru Geriicht gesinn hunn. U sech hat de Brad Pitt nämlech 60 Prozent vun de Parten, seng deemoleg Fra 40. Dat gouf 3 Joer virun der Trennung geännert, sou dass si gläichberechtegt Aktionäre sinn. Et hätt ee sech awer op e Virverkafsrecht gëeenegt. Dat heescht, wann ee vun hinne seng Undeeler wëll verkafen, muss deen anere säin Accord ginn oder seng Undeeler un de fréiere Partner verkafen.

Ebe grad dat hätt d'Angeline Jolie net gemaach. Si hätt versicht, d'Aktien heemlech ze verkafen, ouni sech un d'Virverkafsrecht ze halen. Dat léisst de Brad Pitt sech natierlech net bidden a klot bei der Lëtzebuerger Justiz. Déi 10 Prozent, déi 2016 iwwerdroe goufen, wieren z'annuléieren, well d'Aktië just fir e symboleschen Euro "verkaf" goufen. Kee seriöe Betrag, wéi d'Lëtzebuerger Recht virschreift. Kënnt hien domat duerch, hätt seng Ex-Fra op ee Coup 14 Milliounen Euro verluer.