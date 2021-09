Den Ausseminister vun der Taliban Amir Khan Muttaki huet e Méindeg eng deementspriechend Demande bei de Vereenten Natioune gemaach.

An engem Bréif, dee vum "Islameschen Emirat vun Afghanistan" ausgaangen ass, hunn d'Taliban confirméiert, dass de fréieren afghanesche President Aschraf Ghani de 15. August ofgesat gouf an elo och keng Unerkennung a sengem Land méi genéisst. Dat selwecht gëllt fir de fréieren UN-Ambassadeur aus Afghanistan, dem Ghulam Isacsai. Als neien Ambassadeur gouf de Mohammed Suhali Schahin nominéiert.

Den UN-Spriecher Stephane Dujarric huet och confirméiert, dass nieft der Ufro vun den Taliban, ee Bréif vum Isacsai ukomm wier, an deem eng afghanesch Delegatioun fir d'Versammlung genannt gouf. Ee Kommitee, deen aus 9 Staate besteet, soll elo béid Demanden iwwerpréiwen an dann entscheeden, wien Afghanistan vertrieden däerf.

Mëtt August hunn d'Taliban d'Muecht am Land rëm iwwerholl an eng Regierung opgesat. Déi gouf bis elo nach vu kengem Land unerkannt, et gouf awer schonn ee puer positiv Avise vu verschiddene Regierungscheffen.

Op der Vollversammlung, déi en Dënschdeg ugefaangen huet, sinn eng 100 Staats- a Regierungscheffen, sou wéi sëllegen Ausseminister vun der ganzer Welt dobäi.