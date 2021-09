Wien an Däitschland net geimpft ass an awer an d'Quarantän muss, dee ka vun November un net méi mat engem staatleche Remboursement rechnen.

Fir ongeimpfte Mënsche ginn d'Reegelen an Däitschland zukünfteg nach ee Stéckelche méi streng. Spéitstens am November solle si keng Remboursementer méi kréien, wa si net op d'Schaff kënne goen, well si a Quarantän sinn. Dorops huet sech de Mëttwoch d'Gesondheetsministerkonferenz vum Bund an de Länner gëeenegt, esou den däitsche Gesondheetsminister Jens Spahn (CDU). Et wier "eng Fro vun der Fairness" deene Geimpfte géigeniwwer. Eng Ausnam bei där neier Reegel gëllt allerdéngs fir Mënschen, déi sech aus medezinesche Grënn net impfe loosse kënnen. Eng Rei Bundeslänner hate schonn am Virfeld entscheet, datt Ongeimpfter zukünfteg keng staatlech Remboursementer wéinst Quarantänfäll sollen zoustoen. Beim Treffen de Mëttwoch gouf dowéinst een eenheetleche Beschloss fir dat ganzt Land getraff. "Spéitstens vum 1. November u soll et däitschlandwäit keng Entschiedegunge méi fir Ongeimpfter ginn, déi als Kontaktpersounen oder aus der Vakanz an d'Quarantän mussen a sech eigentlech hätten impfe loosse kënnen", esou de bayresche Gesondheetsminister Klaus Holetschek (CSU), deen de Virsëtz vun der Gesondheetsministerkonferenz huet. "Wien eng Impfung ofleent - aus wéi engen net medezinesche Grënn och ëmmer -, ka vun der Gesellschaft net erwaarden, datt si fir de Verdéngschtausfall opkënnt". Dat wier "onsolidaresch", esou de Klaus Holetschek.