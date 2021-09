En 20 Joer jonke Mann gouf vun engem Maskeverweigerer erschoss. Elo warnt d'GdP virun der Radikaliséierung am Corona-Géigner-Milieu.

Wéi et schéngt, hätt eng Persoun, déi sech géint d'Coronamesuren ausgeschwat huet, e Caissier vun enger Bensinsstatioun erschoss, well hien de Client opgefuerdert hat, e Mond- an Nueseschutz unzedoen. D'Dot vun e Samschdeg wier den éischte Mord a Relatioun mat Corona an Däitschland, ma et géingen awer ëmmer nees Ugrëff ginn, déi am Zesummenhang mat de Corona-Restriktioune stinn. Zanter leschtem Joer géing ee mierken, dass et eng Radikaliséierung am "Querdenker"-Milieu géing ginn, sou de GdP-Vize Jörg Radek der "Funke Mediengruppe" géintiwwer. Dowéinst wier et wichteg, déi radikal Beweegungen, ob vu lénks, riets oder aus der "Querdenker"-Zeen am A ze behalen, sot de Radek nach der "Funke Mediengruppe".

No der Dot zu Idar-Oberstein gëtt elo den Twitter-Profil vum presuméierten Täter ënnersicht. Wéi däitsch Medie mellen, wier den 49 Joer ale Mann scho virun 2 Joer wéinst Gewaltfantasien op Twitter opgefall. Dat solle Recherchë vun "Spiegel" a "Thinktanks CeMAS" erginn hunn.

Iwwert déi däitsch Grenzen ewech huet de Virfall vun e Samschdeg héich Welle geschloen. En 49 Joer ale Mann soll en 20 Joer ale Student, deen als Verkeefer op enger Bensinsstatioun geschafft huet, an de Kapp geschoss hunn, nodeems hien de Mann drop higewisen hat, eng Mask unzedoen. De Verdächtegen huet der Police géintiwwer gesot, dass hie staark ënnert der Pandemie gelidden hätt an en Zeeche setze wollt. Hie wier géint déi sanitär Mesuren. Wéinst Mordverdacht sëtzt hien elo an Untersuchungshaft.

D'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz huet d'Dot schaarf verurteelt. Wien de bluddegen Delikt rechtfäerdegt oder begréisst, dee géing "de Buedem fir nei Gewalt virbereeden", huet d'Malu Dreyer gewarnt. Et wier eng "kalbliddeg" a "grausam" Dot, sou d'Dreyer. Et misst een eng kloer rout Linn bei Verschwörungstheorien a Gewalt setzen, sou nach d'SPD-Politikerin.